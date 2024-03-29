Число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" резко выросло

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил о росте числа пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает Zakon.kz.

Информацией чиновник поделился в своем Telergam-канале 29 марта.

"До 551 человека возросло количество пострадавших при теракте в Крокус Сити Холле", – сообщил Мурашко.

Он отметил, что большинству из них оказали амбулаторную помощь.

Также, по данным Минздрава РФ на 28 марта, 74 человека продолжали получать лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы.

Трое из них остаются в крайне тяжелом состоянии – это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов.

"Состояние 18 пострадавших, в том числе троих детей, остается тяжелым. 33 человека находятся в состоянии средней тяжести", – сообщили в ведомстве.

20 человек готовили к выписке в ближайшие дни.

27 марта российские СМИ сообщали о том, что число пострадавших в результате теракта выросло до 360.

Число жертв теракта 27 марта выросло до 143 человек.

22 марта 2024 года в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

