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Число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" резко выросло

Теракт, Крокус сити холл, пострадавшие, рост, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 13:15 Фото: Минздрав РФ
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил о росте числа пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает Zakon.kz.

Информацией чиновник поделился в своем Telergam-канале 29 марта.

"До 551 человека возросло количество пострадавших при теракте в Крокус Сити Холле", – сообщил Мурашко.

Он отметил, что большинству из них оказали амбулаторную помощь.

Также, по данным Минздрава РФ на 28 марта, 74 человека продолжали получать лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы.

Трое из них остаются в крайне тяжелом состоянии – это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов.

"Состояние 18 пострадавших, в том числе троих детей, остается тяжелым. 33 человека находятся в состоянии средней тяжести", – сообщили в ведомстве.

20 человек готовили к выписке в ближайшие дни. 

27 марта российские СМИ сообщали о том, что число пострадавших в результате теракта выросло до 360. 

Число жертв теракта 27 марта выросло до 143 человек.

22 марта 2024 года в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

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