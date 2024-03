В США второй раз за неделю судно врезалось в мост

"Движение по US-59 к югу от Саллисо у водохранилища Керра в настоящее время полностью остановлено из-за того, что баржа врезалась в мост", - говорится в опубликованном в Х (Twitter) заявлении.

Также сообщается, что сотрудники полицейской дорожной службы направляют транспорт в другую сторону от моста. Объект закроют до того момента, пока не проведут проверку.

Ранее сообщалось, что 26 марта при обрушении моста в Балтиморе погибли шесть человек.

US-59 south of Sallisaw at the Kerr Reservoir is completely shut down at this time due to a barge that has struck the bridge. Troopers are diverting traffic away from the area. The bridge is going to be shut down until inspections of the bridge can be made. pic.twitter.com/IONAbvGOEk