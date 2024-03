Корабль снес огромный мост в США

По данным местных СМИ, движение в районе моста полностью перекрыто, объезд осуществляется через соседний тоннель или через город.

Согласно сообщению телеканала Fox Baltimore, мост рухнул в воду после столкновения с грузовым судном. Также отмечено, что cам корабль после столкновения загорелся, а затем затонул.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn