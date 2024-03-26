Корабль снес огромный мост в США

Мост Фрэнсис Скотт Ки в американском Балтиморе обрушился 26 марта 2024 года после того, как в него врезался грузовой корабль, сообщает Zakon.kz.

По данным местных СМИ, движение в районе моста полностью перекрыто, объезд осуществляется через соседний тоннель или через город.

Согласно сообщению телеканала Fox Baltimore, мост рухнул в воду после столкновения с грузовым судном. Также отмечено, что cам корабль после столкновения загорелся, а затем затонул.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn — BNO News (@BNONews) March 26, 2024

Четырехполосный мост протяженностью 1,6 мили (2,6 км) проходит над рекой Патапско.

Кроме того, в результате происшествия с моста упали несколько автомобилей, по меньшей мере семь человек оказались в воде.

На месте работают спасатели.

Аналогичное происшествие было зафиксировано ранее в Китае. 22 февраля 2024 года контейнеровоз столкнулся с пирсом моста, проходящего по водной артерии в Гуанчжоу. Обрушился мостовой настил, а автобус упал в воду. Известно о двоих погибших, три человека числятся пропавшими без вести.