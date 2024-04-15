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Уровень воды в реке Тобол у российского города Курган опасно вырос

Уровень воды в реке Тобол у Кургана значительно вырос, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 07:29 Фото: https://t.me/kurganskayaobl
Городские власти Кургана сообщили, что уровень воды в Тоболе ночью повысился на 11 см и достиг отметки в 596 см, передает Zakon.kz

"Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В Кургане на 15 апреля на 6:00 он составляет  619 см, +23 см за 4 часа. В Барабе Кетовского округа на это же время уровень воды составил 256 см - плюс 30 см за 4 часа. Также поднимается уровень воды и в районе населенных пунктов Темляково, Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная. Самый интенсивный рост за 2 часа у Санаторной: плюс 40 см, а также по плюс 25 см у Кетова и Крюкова", - говорится в сообщении правительства региона в Telegram-канале.

8 апреля в Курганской области был объявлен режим ЧС. Уровень воды в реке Тобол, протекающей по территории области и пересекающей Курган, ожидается выше 11 метров, это ставит город под угрозу подтопления. Эвакуироваться призывают жителей всех населенных пунктов в пойме Тобола.

11 апреля 2024 года власти Оренбургской области заявили, что уровень воды в реке Урал стал рекордным за всю историю наблюдений и продолжает возрастать. Губернатор области Денис Паслер доложил президенту РФ Владимиру Путину, что уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжит повышаться, и это может повлечь подтопление 3580 жилых домов и 3950 участков.

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