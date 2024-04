Сильный пожар вспыхнул в старейшем здании фондовой биржи в Копенгагене

Огонь охватил крышу здания XVII века, в результате обрушился шпиль. Части крыши обвалилась, и огонь распространился на несколько этажей ниже.

Сотрудники экстренных служб, Датской торговой палаты, в том числе ее генеральный директор Брайан Миккельсен, и просто прохожие выносили большие картины из здания, чтобы спасти от огня артефакты, пишет Reuters.

Историческое здание, которое в настоящее время служило штаб-квартирой Датской торговой палаты, находится на реконструкции и было обнесено строительными лесами. Торговая палата, владеющая им с 1857 года, работала над его восстановлением в стиле датского короля Кристиана IV.

Пожарная служба Копенгагена сообщила, что сигнал о возгорании поступил в 7:30 утра. Из-за обширных строительных лесов вокруг здания было трудно тушить пламя. Тушением занимались порядка 120 человек. Представители противопожарной службы заявили, что работы продлятся не менее суток. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

"Работы по тушению очень сложны", – сказал представитель пожарной службы Якоб Ведстед Андерсен, добавив, что к некоторым частям здания пожарные не могли получить доступ, поскольку это было слишком опасно.

