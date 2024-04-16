Сильный пожар вспыхнул в старейшем здании фондовой биржи в Копенгагене

Во вторник 16 апреля пожар охватил историческое здание фондовой биржи Копенгагена, один из самых известных архитектурных памятников датской столицы, сообщает Zakon.kz.

Огонь охватил крышу здания XVII века, в результате обрушился шпиль. Части крыши обвалилась, и огонь распространился на несколько этажей ниже.

Сотрудники экстренных служб, Датской торговой палаты, в том числе ее генеральный директор Брайан Миккельсен, и просто прохожие выносили большие картины из здания, чтобы спасти от огня артефакты, пишет Reuters.

Историческое здание, которое в настоящее время служило штаб-квартирой Датской торговой палаты, находится на реконструкции и было обнесено строительными лесами. Торговая палата, владеющая им с 1857 года, работала над его восстановлением в стиле датского короля Кристиана IV.

Fire Breaks Out At Copenhagen's Historic Old Stock Exchangehttps://t.co/gEz926RDVl — South Asian Digest (@SADigestOnline) April 16, 2024

Пожарная служба Копенгагена сообщила, что сигнал о возгорании поступил в 7:30 утра. Из-за обширных строительных лесов вокруг здания было трудно тушить пламя. Тушением занимались порядка 120 человек. Представители противопожарной службы заявили, что работы продлятся не менее суток. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

"Работы по тушению очень сложны", – сказал представитель пожарной службы Якоб Ведстед Андерсен, добавив, что к некоторым частям здания пожарные не могли получить доступ, поскольку это было слишком опасно.

A devastating fire has broken out at Copenhagen's Old Stock Exchange building - a popular historic tourist attraction next to the Danish Parliament 🎥



Read the full story: https://t.co/0zzsXPp1IA pic.twitter.com/ygJv050380 — The Standard (@EveningStandard) April 16, 2024

Заместитель премьер-министра Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал пожар "нашим собственным моментом в Нотр-Даме", имея в виду разрушительный пожар, уничтоживший крышу и шпиль средневекового парижского собора в апреле 2019 года, почти в тот же день пять лет назад.

Первоначально здание было построено для размещения прилавков, где продавались такие товары, как чай и специи. Его шпиль длиной 56 метров имел форму переплетенных хвостов четырех драконов.

"Предполагалось, что для Дании будет произведено много золота, и именно поэтому над ним поместили драконов, потому что они, как известно, охраняют золото", – рассказала Reuters старший научный сотрудник Национального музея Дании Улла Кьяер.

😮Spire collapses after fire breaks out at Copenhagen's 17th-century Old Stock Exchange 😮https://t.co/xGJwmRKAKL? — Sofia Rita Belmonte (@Srb1970Rita) April 16, 2024

Наверху шпиля также было три короны, символизирующие великие королевства Дания, Норвегия и Швеция, добавила она.

"Этот шпиль абсолютно знаковый, и другого подобного ему нет в мире", – сказала Кьяер.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Собор Парижской Богоматери, или собор Нотр-Дам – католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы, загорелся 15 апреля 2019 года. Огонь охватил шпиль и кровлю здания.