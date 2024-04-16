Мост рухнул из-за ледохода в России

Зампред регионального правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева заявила о том, что в Верхнебуреинском районе Хабаровского края мост на реке рухнул из-за ледохода и повышения уровня воды, сообщает Zakon.kz.

Она написала в Telegram, что инцидент произошел в поселке Тырма. Мост на реке Сутырь в результате резкого повышения уровня воды и ледохода оказался разрушен. Кроме того, в районе моста подтопило шесть домов – жильцы временно проживают у родственников и знакомых.

В результате разрушения моста от транспортного сообщения оказались отрезаны 20 человек. Местные власти ввели режим ЧС, а в зону подтопления для оказания помощи выехали сотрудники экстренных служб. Отмечается, что утром 17 апреля на место запланирован вылет вертолета с десятью спасателями.

"Для оценки ситуации и оказания содействия на завтра утром проведем внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с исполнительными органами края, главой Верхнебуреинского района и ГУ МЧС России по Хабаровскому краю", – добавила Горбачева.

Ранее сообщалось, что приграничный Казахстану город в Тюменской области экстренно эвакуируют из-за разлива Ишима.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям России, в Тюменской области подъем уровня воды в реке Ишим создает угрозу подтопления для Абатского, Ишимского, Викуловского районов и города Ишима. Сотрудники МЧС России укрепляют дамбы в селе Казанское, устанавливают 4-километровую водоналивную дамбу в Абатском районе.



О паводках 15 апреля 2024 года предупреждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что специалисты МЧС ждут прихода паводков в Курганскую и Тюменскую области в середине недели. Песков также заверил, что власти принимают все возможные меры.