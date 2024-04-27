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Проливные дожди унесли жизни 90 человек в Восточной Африке

дождь, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 16:32 Фото: freepik
Дождь в Кении, Танзании и Бурунди унес жизни по меньшей мере 90 человек и нанес ущерб сельскохозяйственным угодьям и инфраструктуре, сообщает Zakon.kz.

Около 100 тыс. человек были перемещены или иным образом пострадали в каждой стране, пишет Guardian. 32 человека погибли в Кении и 58 человек – в Танзании, а также был нанесен ущерб сельскохозяйственным угодьям и инфраструктуре.

Существуют также опасения, что большие площади стоячей воды могут привести к вспышкам заболеваний, передающихся через воду.

На этой неделе особенно пострадала столица Кении Найроби. В апреле в городе обычно регистрируется около 150 мм осадков, но на данный момент их количество оценивается в 200-300 мм, при этом некоторые неофициальные метеостанции сообщают о гораздо более высоких количествах. В среду по городу распространилось наводнение, люди были вынуждены укрываться на крышах, где многие ночевали.

Увеличение количества осадков связано с диполем Индийского океана, периодическими колебаниями температуры в Индийском океане, похожими на более известное явление Эль-Ниньо в Тихом океане. Диполе сейчас находится в положительной фазе, во время которой более теплые воды перемещаются в западные части океана, увеличивая количество осадков на востоке Африки.

Между тем в Европе после очень теплого начала апреля на прошлой неделе температура упала значительно ниже нормы для всех стран, кроме Иберии и восточного Средиземноморья. В Мюнхене температура достигла максимума в 25°C 14 апреля, но к 23 апреля упала до 3,6°C. Ночные заморозки были довольно широко распространены в Центральной Европе и на Балканском полуострове в период с 20 по 25 апреля, в то время как в некоторых частях Франции, Германии и Нидерландов наблюдались локальные сильные морозы с минимальной температурой до -6°C.

Так же и в Казахстане – после недели теплой погоды в стране резко упала температура воздуха. На ближайшие дни синоптики прогнозируют снег, ливень и град.

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