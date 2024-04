Такер Карлсон опубликовал новое интервью

Американский телеведущий Такер Карлсон опубликовал 20-минутный разговор с философом Александром Дугиным, которого считают одним из главных идеологов современной России.

В тексте к видео сказано, что интервью с Дугиным было записано в Москве, куда Карлсон отправился в феврале этого года, чтобы поговорить с Путиным. Во время видео Карлсон напоминает об убийстве Дарьи Дугиной, а также утверждает, что книги Дугина "не продает Amazon".

Что касается самого Дугина, то он повторяет свои тезисы об ошибочности идеологии индивидуализма и либерализма в "англо-саксонском мире".

