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Такер Карлсон опубликовал новое интервью

Интервью, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 06:10 Фото: pixabay
29 апреля Такер Карлсон опубликовал на своей странице в сети Х интервью с Александром Дугиным, сообщает Zakon.kz.

Американский телеведущий Такер Карлсон опубликовал 20-минутный разговор с философом Александром Дугиным, которого считают одним из главных идеологов современной России.

В тексте к видео сказано, что интервью с Дугиным было записано в Москве, куда Карлсон отправился в феврале этого года, чтобы поговорить с Путиным. Во время видео Карлсон напоминает об убийстве Дарьи Дугиной, а также утверждает, что книги Дугина "не продает Amazon".

Что касается самого Дугина, то он повторяет свои тезисы об ошибочности идеологии индивидуализма и либерализма в "англо-саксонском мире".

Американский миллиардер заявил, что намерен профинансировать сбор подписей в защиту первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

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