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Южная Корея может вступить в новый военный альянс

флаг Южной Кореи, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 14:26 Фото: freepik
Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что его правительство рассматривает возможность обмена передовыми военными технологиями с Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией через партнерство AUKUS, сообщает Zakon.kz.

Такая возможность обсуждалась в ходе двухдневных встреч между министрами обороны и иностранных дел Южной Кореи и Австралии, которые завершились в среду в австралийском городе Мельбурн, пишет Associated Press.

В 2021 году Соединенные Штаты и Великобритания договорились предоставить Австралии флот подводных лодок, оснащенных ядерными технологиями США, в соответствии с соглашением AUKUS для противодействия растущему военному присутствию Китая. AUKUS – это аббревиатура Австралии, Великобритании и США.

Страны могут участвовать в сотрудничестве по более широкому спектру технологий безопасности, включая искусственный интеллект, электронную войну и гиперзвуковые системы посредством AUKUS Pillar 2.

Япония также движется к официальным переговорам о том, чтобы стать частью программы AUKUS Pillar 2 по разработке и обмену технологиями.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес приветствовал усилия Южной Кореи по развитию отношений с Японией, которая вместе с Австралией, Соединенными Штатами и Индией образует диалог по безопасности, известный как "Квадрат".

"Мы видим, что это очень, очень позитивный шаг вперед в стратегическом ландшафте региона и представляет собой огромную возможность для Австралии взаимодействовать как с Кореей, так и с Японией, – сказал Марлес журналистам. – Корея и Австралия работают вместе, чтобы поддерживать основанный на правилах порядок в нашем регионе и, по сути, во всем мире".

18 марта Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря.

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