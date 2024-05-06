На юге Газа убито 20 человек во время удара ЦАХАЛ по Рафаху

Число погибших во время атаки ЦАХАЛ в Рафахе выросло до 20 человек, среди них есть дети, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости источники подтвердили агентству информацию о двух ударах, заявив, что они наносились в двух разных местах города.

Телеканал Al Arabiya сообщает, что общее число жертв в Рафахе увеличилось до 21 человека и показывает кадры разбора завалов на месте одного из ударов.





Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов защищать себя, даже если из-за внешнего давления он останется в полном одиночестве. Нетаньяху также пообещал победить всех врагов.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам.