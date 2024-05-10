Нетаньяху рассказал, почему нужно начать операцию в Рафахе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильская армия уничтожила 20 из 24 батальонов движения ХАМАС, а остальные оставшиеся четыре батальона находятся в Рафахе, передает Zakon.kz.

Об этом Нетаньяху сообщил телеканалу Merit Street Media.

Этим фактом премьер-министр и объясняет желание начать операцию в Рафахе.

"Мы не можем их там оставить", - сказал глава правительства.

Ранее Нетаньяху заявил, что у государства достаточно сил, чтобы вести боевые действия без внешней поддержки.

Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры вторжения израильской армии в Рафах.

7 мая мы писали, что Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха. А до этого ЦАХАЛ призвал мирных жителей эвакуироваться из указанного района.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли 1200 человек на юге страны. По меньшей мере 250 человек были взяты в заложники.



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