Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Нетаньяху рассказал, почему нужно начать операцию в Рафахе

Нетаньяху рассказал, почему нужно начать операцию в Рафахе, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 07:11 Фото: wikipedia
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильская армия уничтожила 20 из 24 батальонов движения ХАМАС, а остальные оставшиеся четыре батальона находятся в Рафахе, передает Zakon.kz.

Об этом Нетаньяху сообщил телеканалу Merit Street Media.

Этим фактом премьер-министр и объясняет желание начать операцию в Рафахе.

"Мы не можем их там оставить", - сказал глава правительства.

Ранее Нетаньяху заявил, что у государства достаточно сил, чтобы вести боевые действия без внешней поддержки.

Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры вторжения израильской армии в Рафах.

7 мая мы писали, что Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха. А до этого ЦАХАЛ призвал мирных жителей эвакуироваться из указанного района.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли 1200 человек на юге страны. По меньшей мере 250 человек были взяты в заложники.

Все новости по этой теме можно прочитать здесь.

Читайте также

Каким был салют в День Победы в Москве
Каким был салют в День Победы в Москве
Байден готов к дебатам с Трампом?
Байден готов к дебатам с Трампом
КАМАЗ въехал в толпу митингующих
КАМАЗ въехал в толпу протестующих в Армении
Елена Вебер
Нетаньяху Биньямин Израиль и Палестина 2024 год Ближний Восток
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ДТП
Жуткое столкновение грузовика с Mercedes произошло в Алматы
штормовое предупреждение
Заморозки, град, гроза и шквал ожидаются в Астане и 13 областях страны
Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление
Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление
Вторая волна паводков продолжается в двух регионах Казахстана
Вторая волна паводков продолжается в двух регионах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: