В Сети появились кадры вторжения израильской армии в Рафах

Видео въезда бронетанковых подразделений в Рафах на границе с Египтом опубликовали в Telegram, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канал "Военный обозреватель" показал работу военной техники.





Хотя ранее президент США Джо Байден выразил мнение в интервью телеканалу CNN, что Израиль ещё не перешёл красную черту в конфликте в секторе Газа и не начал операцию в Рафахе.

Байден также обещал, что при вторжении в Рафах прекратит поставки Израилю артснарядов.

Ранее 7 мая мы писали, что Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха. А до этого ЦАХАЛ призвал мирных жителей эвакуироваться из указанного района.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли 1200 человек на юге страны. По меньшей мере 250 человек были взяты в заложники.



Все новости по этой теме можно прочитать здесь.