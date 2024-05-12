МЧС России сообщил о 13 погибших в Белгороде

В российском Белгороде спасатели извлекли 13 погибших из-под завалов на месте обрушения подъезда многоэтажки, сообщает Zakon.kz.

Подъезд 10-этажного жилого дома на улице Щорса обрушился в ходе ракетной атаки 12 мая.





Минобороны РФ сообщило о террористической атаке по жилым кварталам Белгорода с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир".

По данным РИА Новости, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в больницы направили 17 пострадавших. Удалось спасти 12 человек. И сейчас известно о 13 погибших.





Спасатели продолжают разбирать завалы в Белгороде даже в темное время суток.



Всех остальных жильцов дома эвакуировали и переселили - часть из них отправилась к родственникам, часть размещена в ПВР на безопасной от обстрелов территории, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



