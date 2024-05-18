Премьер Словакии перенес две операции за два дня после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес вторую операцию за два дня после того, как в него несколько раз стреляли во время первого покушения на высокопоставленного чиновника в Европе за более чем 20 лет, сообщает Zakon.kz.

Фицо в настоящее время находится в университетской больнице Рузвельта в Банска-Бистрице и перенес вторую операцию по удалению мертвых тканей внутри тела, пишет Sky News.

Директор больницы Мириам Лапуникова сказала, что он прошел компьютерную томографию и в настоящее время находится в сознании в отделении интенсивной терапии, но добавила, что его состояние все еще "очень серьезное".

Вице-премьер Роберт Калиняк заявил журналистам, что пройдет еще несколько дней, прежде чем станет ясно, как дальше будут развиваться события.

15 мая 2024 года неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего у политика зафиксировали кровоизлияние в брюшной полости. Покушение на жизнь европейского лидера осудили многие политики, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.