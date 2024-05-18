Трибунал по геноциду в Руанде завершил работу спустя почти три десятилетия

Международный уголовный трибунал ООН по Руанде (МУТР) официально завершил свою работу спустя 29 лет, сообщает Zakon.kz.

Два последних беглеца, которым трибунал предъявил обвинения, – Рьяндикайо и Чарльз Сикубвабо – были успешно найдены и в конечном итоге идентифицированы как умершие, сообщила прокуратура ООН.

Рьяндикайо и Сикубвабо были обвинены в нескольких преступлениях, включая геноцид, и оба были обвинены в руководстве бандами ополчения Интерхамве хуту.

В общей сложности 92 человека были обвинены трибуналом ООН в преступлениях, совершенных во время геноцида в Руанде против тутси.

Международный уголовный трибунал ООН по Руанде был первым международным судом, созданным для преследования высокопоставленных лиц за массовые нарушения прав человека в Африке, в том числе ответственных за геноцид тутси в Руанде в 1994 году – один из худших геноцидов в мире со времен Второй мировой войны.

Госдепартамент США назначил вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Фелисьена Кабуги, бизнесмена, предположительно, являющегося главным финансистом и покровителем политических и ополченских группировок, совершивших геноцид в Руанде. После 25 лет бегства он был арестован французскими властями в своем доме на окраине Парижа в мае 2020 года.

Геноцид в Руанде, начавшийся в апреле 1994 года, стал свидетелем того, как возглавляемое экстремистами правительство Руанды хуту начало системную кампанию против группы меньшинства тутси, поскольку разногласия между двумя этническими группами достигли апогея. Насилие началось после того, как неизвестные сбили самолет, на борту которого находился президент Руанды хуту Жювеналь Хабиаримана.

К тому времени, когда геноцид завершился примерно через 100 дней, в июле 1994 года, резня унесла жизни более 800 000 мирных жителей, а еще тысячи остались ранеными или искалеченными.

Национальные партнеры Генерального прокурора Руанды намерены продолжать усилия по привлечению отдельных лиц к ответственности, пообещав не останавливаться до тех пор, пока все виновные в преступлениях не будут привлечены к ответственности.