Покушение на премьера Словакии: суд избрал меру пресечения для подозреваемого

Специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил подозреваемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в СИЗО, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации SME, Юрай Цинтулу признал свою вину перед судом.

Иностранные СМИ также пишут, что подозреваемый объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства. Словацкий премьер после покушения находится в больнице.





15 мая 2024 года неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего у политика зафиксировали кровоизлияние в брюшной полости. Покушение на жизнь европейского лидера осудили многие политики, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

