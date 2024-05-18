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Покушение на премьера Словакии: суд избрал меру пресечения для подозреваемого

подозреваемый, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 18:19 Фото: Facebook/Юрай Цинтулу
Специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил подозреваемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в СИЗО, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации SME, Юрай Цинтулу признал свою вину перед судом.

Иностранные СМИ также пишут, что подозреваемый объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства. Словацкий премьер после покушения находится в больнице.


15 мая 2024 года неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего у политика зафиксировали кровоизлияние в брюшной полости. Покушение на жизнь европейского лидера осудили многие политики, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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