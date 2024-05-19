Беспорядки в Бишкеке: главы МИД Кыргызстана и Пакистана обсудят ситуацию в Астане

Министры иностранных дел Кыргызстана и Пакистана обсудили ситуацию в Бишкеке и договорились встретиться 21 мая на съезде глав МИД стран ШОС в Астане. Там накануне произошли массовые беспорядки вокруг студенческих общежитий с участием пакистанцев, сообщает Zakon.kz.

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, по данным МИД Кыргызстана, проинформировал своего коллегу об инциденте 18 мая в Бишкеке с участием иностранных студентов, в том числе, граждан Пакистана.

По его словам, в настоящее время полностью обеспечивается общественный порядок и ситуация находится под контролем компетентных органов КР.



Сообщается, что заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ИРП Мохаммад Исхак Дар выразил полное понимание ситуации и признательность за предпринимаемые меры Кабинетом министров КР по обеспечению общественного порядка и безопасности пребывания пакистанских студентов в КР, а также отметил готовность к активному взаимодействию по данному вопросу.

Для дальнейшего обмена данными и обсуждения вопросов развития кыргызско-пакистанских отношений стороны договорились провести двустороннюю встречу в Астане в рамках МИД ШОС 21 мая 2024 года, а также организовать в ближайшее время межмидовские консультации по консульско-правовым вопросам между КР и ИРП в Бишкеке.



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В ночь на 18 мая милиция Бишкека по тревоге подняла весь личный состав в связи с тем, что около 300 молодых парней решили отомстить иностранцам после массовой драки. Милиция выставила кордоны и пыталась сдержать толпу. Полную хронологию событий восстановило МВД Кыргызстана.



Власти Кыргызстана не стали называть гражданство иностранцев, которые оказались "главными героями" ночных погромов, однако, судя по реакции чиновников Пакистана, пострадавшие – их граждане: беспорядки прокомментировал премьер-министр страны Шахбаз Шариф. МИД Кыргызстана также не остался в стороне и сделал заявление по международному скандалу.

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