Власти Пакистана вывезли около 200 студентов из Кыргызстана спецрейсом

Пакистанское СМИ PTV News отмечает, что это первый рейс, возможно, власти продолжат вывозить студентов из столицы Кыргызстана.

Special flight KA571 has landed at Lahore Airport safely bringing back the first batch of 180 Pakistani students from Kyrgyzstan.



Federal Minister for Interior @MohsinnaqviC42 was present to receive the students at the airport. pic.twitter.com/TfOiVQeow7