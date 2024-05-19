Власти Пакистана вывезли около 200 студентов из Кыргызстана спецрейсом

19 мая 2024 года в Лахор, Пакистан, прилетели 180 студентов, которых власти вывезли специальным рейсом из Бишкека, сообщает Zakon.kz.

Пакистанское СМИ PTV News отмечает, что это первый рейс, возможно, власти продолжат вывозить студентов из столицы Кыргызстана.

Special flight KA571 has landed at Lahore Airport safely bringing back the first batch of 180 Pakistani students from Kyrgyzstan.



Federal Minister for Interior @MohsinnaqviC42 was present to receive the students at the airport. pic.twitter.com/TfOiVQeow7 — PTV News (@PTVNewsOfficial) May 18, 2024

Студентов в аэропорту встретил федеральный министр внутренних дел Пакистана.

Также издание Dawn пишет, что министр иностранных дел Исхак Дар и министр по делам Кашмира Амир Мукам сегодня, 19 мая, прилетят в Бишкек по поручению главы правительства.

"Премьер-министр попросил его посетить общежития пакистанских студентов и встретиться с ними", – говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Хасан Зайгам, посол Пакистана в Кыргызстане сообщил премьер-министру, что студенты "в безопасности", а посольство Пакистана оказывает помощь пострадавшим в результате насилия. Он также поручил немедленно принять меры для тех раненых пакистанских студентов, которые хотели вернуться в Пакистан. Их, по данным Минздрава КР, четверо.





"Ввиду массовых беспорядков вокруг студенческих общежитий в Бишкеке посольство настоятельно рекомендует всем пакистанским студентам в Бишкеке оставаться дома, пока ситуация не нормализуется. Мы поддерживаем связь с местными правоохранительными органами, чтобы обеспечить безопасность нашего студенческого братства", — написал посол.

В ночь на 18 мая милиция Бишкека по тревоге подняла весь личный состав в связи с тем, что около 300 молодых парней решили отомстить иностранцами после массовой драки. Милиция выставила кордоны и пыталась сдержать толпу. Полную хронологию событий восстановило МВД Кыргызстана.

Власти Кыргызстана не стали называть гражданство иностранцев, которые оказались "главными героями" ночных погромов, однако, судя по реакции чиновников Пакистана, пострадавшие – их граждане: беспорядки прокомментировал премьер-министр страны Шахбаз Шариф. МИД Кыргызстана также не остался в стороне и сделал заявление по международному скандалу.