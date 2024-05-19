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Власти Пакистана вывезли около 200 студентов из Кыргызстана спецрейсом

студенты из Пакистана, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 12:54 Фото: скриншот видео
19 мая 2024 года в Лахор, Пакистан, прилетели 180 студентов, которых власти вывезли специальным рейсом из Бишкека, сообщает Zakon.kz.

Пакистанское СМИ PTV News отмечает, что это первый рейс, возможно, власти продолжат вывозить студентов из столицы Кыргызстана.

Студентов в аэропорту встретил федеральный министр внутренних дел Пакистана.

Также издание Dawn пишет, что министр иностранных дел Исхак Дар и министр по делам Кашмира Амир Мукам сегодня, 19 мая, прилетят в Бишкек по поручению главы правительства.

"Премьер-министр попросил его посетить общежития пакистанских студентов и встретиться с ними", – говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Хасан Зайгам, посол Пакистана в Кыргызстане сообщил премьер-министру, что студенты "в безопасности", а посольство Пакистана оказывает помощь пострадавшим в результате насилия. Он также поручил немедленно принять меры для тех раненых пакистанских студентов, которые хотели вернуться в Пакистан. Их, по данным Минздрава КР, четверо.


"Ввиду массовых беспорядков вокруг студенческих общежитий в Бишкеке посольство настоятельно рекомендует всем пакистанским студентам в Бишкеке оставаться дома, пока ситуация не нормализуется. Мы поддерживаем связь с местными правоохранительными органами, чтобы обеспечить безопасность нашего студенческого братства", — написал посол.

В ночь на 18 мая милиция Бишкека по тревоге подняла весь личный состав в связи с тем, что около 300 молодых парней решили отомстить иностранцами после массовой драки. Милиция выставила кордоны и пыталась сдержать толпу. Полную хронологию событий восстановило МВД Кыргызстана.

Власти Кыргызстана не стали называть гражданство иностранцев, которые оказались "главными героями" ночных погромов, однако, судя по реакции чиновников Пакистана, пострадавшие – их граждане: беспорядки прокомментировал премьер-министр страны Шахбаз Шариф. МИД Кыргызстана также не остался в стороне и сделал заявление по международному скандалу.

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