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Президента Ирана ищут активными темпами

Поиски, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 05:05 Фото: Telegram/Caspian Live
Поиски президента Ирана Ибрахима Раиси продолжаются активными темпами, сообщает Zakon.kz.

Турецкий беспилотник Akinci, оснащенный аппаратурой ночного видения, сейчас летает над территорией предполагаемого места крушения вертолета иранского президента. В социальной сети Х доступна трансляция с дрона. В данный момент ее смотрят более 1 млн пользователей.

А на земле поисковые группы изучают спутниковые снимки места происшествия. Погодные условия в этом районе очень быстро ухудшаются: пошел снег с дождем и начался сильный ветер. Температура воздуха около шести градусов.

Кроме того, по обращению иранской стороны спасатели МЧС России окажут помощь в поисково-спасательной операции вертолета.

"Соответствующее поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин главе МЧС России Александру Куренкову", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

В аэропорту Жуковский проходит погрузка спецтехники. В Тебриз направляется сводная группировка МЧС России в составе 47 специалистов с необходимым снаряжением и оборудованием, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105.

Примерно в 05:15 по времени Казахстана БПЛА Akinci идентифицировал "источник тепла". Это, предположительно, обломки вертолета. Координаты переданы иранским властям.

Это рядом с иранской деревней Тавиль, которая расположена в 30 км от границы с Азербайджаном. По сообщению Press TV, спасатели выдвинулись и будут там в ближайшее время.

Примерно в 06:00 по времени Казахстана первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский в Тебриз.

"Данных о прибытии спасателей по координатам турецкого беспилотника пока нет. Погода на месте происшествия испортилась, из-за чего спасатели еще не достигли заданных координат", – сообщил репортер Tasnim News.

По сообщению главы Иранского общества Красного Полумесяца, местонахождение вертолета президента Ирана найдено.

Первые кадры с места происшествия.

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 05:05

Фото: isna

Спасатели добираются к месту ЧП.

Второй спецборт МЧС России вылетел из Москвы в Тебриз.

"Самолет Ил-76 доставит к месту проведения поиско-спасательной операции в Иране специалистов МЧС России и вертолет отряда "Центроспас".Пресс-служба МЧС РФ

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна готова оказать всяческую поддержку Ирану в связи с крушением вертолета, где находился президент Ибрахим Раиси.

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