Президента Ирана ищут активными темпами

Турецкий беспилотник Akinci, оснащенный аппаратурой ночного видения, сейчас летает над территорией предполагаемого места крушения вертолета иранского президента. В социальной сети Х доступна трансляция с дрона. В данный момент ее смотрят более 1 млн пользователей.

А на земле поисковые группы изучают спутниковые снимки места происшествия. Погодные условия в этом районе очень быстро ухудшаются: пошел снег с дождем и начался сильный ветер. Температура воздуха около шести градусов.

Кроме того, по обращению иранской стороны спасатели МЧС России окажут помощь в поисково-спасательной операции вертолета.

В аэропорту Жуковский проходит погрузка спецтехники. В Тебриз направляется сводная группировка МЧС России в составе 47 специалистов с необходимым снаряжением и оборудованием, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105.

Примерно в 05:15 по времени Казахстана БПЛА Akinci идентифицировал "источник тепла". Это, предположительно, обломки вертолета. Координаты переданы иранским властям.

