Президента Ирана ищут активными темпами

Поиски президента Ирана Ибрахима Раиси продолжаются активными темпами, сообщает Zakon.kz.

Турецкий беспилотник Akinci, оснащенный аппаратурой ночного видения, сейчас летает над территорией предполагаемого места крушения вертолета иранского президента. В социальной сети Х доступна трансляция с дрона. В данный момент ее смотрят более 1 млн пользователей.

YENİ GÖRÜNTÜ - Akıncı IHA İran, Tebriz semalarında arama kurtarma çalışmalarına katılmaktadır. Görüntüler Türkiye saati ile 1.00'da kayda alınmıştır. https://t.co/UQUoUkDUvK — AA Canlı (@AACanli) May 19, 2024

А на земле поисковые группы изучают спутниковые снимки места происшествия. Погодные условия в этом районе очень быстро ухудшаются: пошел снег с дождем и начался сильный ветер. Температура воздуха около шести градусов.

Кроме того, по обращению иранской стороны спасатели МЧС России окажут помощь в поисково-спасательной операции вертолета.

"Соответствующее поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин главе МЧС России Александру Куренкову", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

В аэропорту Жуковский проходит погрузка спецтехники. В Тебриз направляется сводная группировка МЧС России в составе 47 специалистов с необходимым снаряжением и оборудованием, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105.

Примерно в 05:15 по времени Казахстана БПЛА Akinci идентифицировал "источник тепла". Это, предположительно, обломки вертолета. Координаты переданы иранским властям.

Akinci UAV identifies source of heat suspected to be wreckage of helicopter carrying Iranian President Raisi and shares its coordinates with Iranian authorities pic.twitter.com/0tZtMc5oaP — Anadolu English (@anadoluagency) May 20, 2024

Это рядом с иранской деревней Тавиль, которая расположена в 30 км от границы с Азербайджаном. По сообщению Press TV, спасатели выдвинулись и будут там в ближайшее время.

Примерно в 06:00 по времени Казахстана первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский в Тебриз.

"Данных о прибытии спасателей по координатам турецкого беспилотника пока нет. Погода на месте происшествия испортилась, из-за чего спасатели еще не достигли заданных координат", – сообщил репортер Tasnim News.

По сообщению главы Иранского общества Красного Полумесяца, местонахождение вертолета президента Ирана найдено.

Первые кадры с места происшествия.

Фото: isna

Спасатели добираются к месту ЧП.

Второй спецборт МЧС России вылетел из Москвы в Тебриз.

"Самолет Ил-76 доставит к месту проведения поиско-спасательной операции в Иране специалистов МЧС России и вертолет отряда "Центроспас". Пресс-служба МЧС РФ