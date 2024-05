Несчетное количество людей пришло на похороны президента Ирана

В Тебризе состоялся первый этап похорон погибших президента Ирана Ибрахима Раиси и министра иностранных дел страны Амира Абдоллахияна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Mehr, на церемонию пришли сотни тысяч.

⚫️كبار مسؤولي الحرس الثوري يحضرون مراسم تشييع الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي ومرافقيه في مدينة تبريز pic.twitter.com/8OuNYglcAv — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) May 21, 2024

Сегодня, 21 мая, церемонии похорон погибших пройдут в провинции Восточный Азербайджан, в святилище в провинции Кум и Великой мечети в Тегеране. Еще одна похоронная церемония ​​в присутствии высокопоставленных иностранных гостей пройдет в Тегеранском университете в среду, 22 мая, утром.

The aerial videos show the presence of hundreds of thousands of people in Tabriz, northwestern Iran to bid farewell to the bodies of the Iranian president and his entourage. Iraqi mourners also attended the funeral. pic.twitter.com/cMfNw5Yee4 — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 21, 2024

И в четверг, 23 мая, тело Раиси перевезут в провинцию Южный Хорасан для повторных похорон перед конечным пунктом назначения – священным городом Мешхед в провинции Хорасан Резави на северо-востоке Ирана.

The glorious presence of the people of Tabriz in the funeral ceremony of #Iran's President and his entourage from another view pic.twitter.com/5CMFAOEOCp — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 21, 2024

Выступая на церемонии, министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди отметил, что сегодня страна "оплакивает смерть любимого, популярного и скромного президента".

Huge crowd in Tabriz, northwestern #Iran, attended the mourning service of the 8 martyrs of the president Raisi's deadly helicopter crash. pic.twitter.com/Q98PCsJxmP — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 21, 2024

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Вертолет Ибрахима Раиси нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.

Выборы президента Ирана намечены на 28 июня.