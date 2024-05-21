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Несчетное количество людей пришло на похороны президента Ирана

Похороны президента Ирана, тысячи людей, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 16:15 Фото: X/iraninarabic_ir
В Тебризе состоялся первый этап похорон погибших президента Ирана Ибрахима Раиси и министра иностранных дел страны Амира Абдоллахияна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Mehr, на церемонию пришли сотни тысяч.

Сегодня, 21 мая, церемонии похорон погибших пройдут в провинции Восточный Азербайджан, в святилище в провинции Кум и Великой мечети в Тегеране. Еще одна похоронная церемония ​​в присутствии высокопоставленных иностранных гостей пройдет в Тегеранском университете в среду, 22 мая, утром.

И в четверг, 23 мая, тело Раиси перевезут в провинцию Южный Хорасан для повторных похорон перед конечным пунктом назначения – священным городом Мешхед в провинции Хорасан Резави на северо-востоке Ирана.

Выступая на церемонии, министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди отметил, что сегодня страна "оплакивает смерть любимого, популярного и скромного президента".

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Вертолет Ибрахима Раиси нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.

Выборы президента Ирана намечены на 28 июня.

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