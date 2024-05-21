В Тегеран привезли тела погибших при крушении вертолета президента Ирана

Самолет с телами погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна прибыл в Тегеран, сообщает Zakon.kz.

Кадры опубликовал телеканал IRIB.

На них иранские военнослужащие несут на руках гробы с телами жертв авиакатастрофы. Их встретила рота почетного караула. Отмечается, что воздушное судно – борт №1, на котором всегда летал президент. На корпус самолета нанесены национальный флаг исламской республики и название государства. В знак траура в самолете на кресле погибшего главы исполнительной власти Ирана разместили черную ленту.

По информации телеканала, на всеобщую молитву об упокоении душ погибших в столицу страны привезли тела президента Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати, пятничного имама города Тебриза Мохаммада Али Але Хашема и начальника президентской охраны генерала Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави. Все они и три члена экипажа погибли 19 мая при крушении вертолета.

На кадрах видно, что члены правительства Ирана плачут, встречая гроб с телами погибших. Гробы встретили под государственный гимн исламской республики.

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проведет молебен над телами погибших при крушении вертолета президента республики Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц.

Ранее в Тебризе состоялся первый этап похорон погибших президента Ирана Ибрахима Раиси и министра иностранных дел страны Амира Абдоллахияна.

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Вертолет Ибрахима Раиси нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.

Выборы президента Ирана намечены на 28 июня.