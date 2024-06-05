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Племянника Кадырова назначили министром транспорта Чечни

Племянника Кадырова назначили министром транспорта Чечни, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 11:41 Фото: Telegram/RKadyrov_95
Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Черхигов стал министром транспорта, связи и цифрового развития Чечни. Эту новость решил рассказать сам Кадыров в своем в Telegram-канале, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение за 5 июня 2024 года глава Чечни начал с того, что в Кабинете министров и правительстве произведены небольшие кадровые и структурные изменения.

"Министром транспорта, связи и цифрового развития вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов. Ранее Адам занимал должность председателя Комитета правительства по дошкольному образованию".Рамзан Кадыров

По словам Кадырова, новый министр является достойным членом команды и, несмотря на молодой возраст, обладает большим опытом работы на руководящих должностях и профессиональными навыками.

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23 мая сообщалось о другой интересной новости. Тогда 18-летний сын Кадырова стал президентом футбольного клуба.

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