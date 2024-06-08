США отремонтировали поврежденный пирс для доставки помощи в сектор Газа

Пирс, построенный американскими военными, предназначенный для доставки крайне необходимой помощи в Газу на лодках, был вновь соединен с пляжем на осажденной территории после того, как его часть развалилась во время штормов и волнений на море, сообщает Zakon.kz.

В скором времени туда начнут поступать продукты питания и другие необходимые предметы, сообщило в пятницу Центральное командование США.

Участок дамбы, соединяющийся с пляжем в секторе Газа, был восстановлен почти через две недели после того, как сильные штормы повредили его и внезапно остановили и без того проблемный маршрут доставки.

"Рано этим утром в Газе американские войска успешно прикрепили временный пирс к пляжу Газы. Мы рассчитываем возобновить доставку гуманитарной помощи с моря в ближайшие дни", – сообщил по телефону журналистам Assosiated Press в пятницу, 7 июня, вице-адмирал Брэд Купер, заместитель командующего Центральным командованием США.

С его слов, операции на вновь соединенном пирсе в ближайшее время будут расширены с целью доставлять 500 тонн продуктов питания и других грузов, перемещаемых через пирс в Газу каждые два дня.

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Пирс работал всего неделю, прежде чем шторм разрушил его. Однако до того, как он развалился, на пирсе с каждым днем ​​постепенно увеличивалось движение гуманитарной помощи. В пятницу Купер заявил, что уроки, извлеченные из первой недели операций, вселили в него уверенность в том, что теперь можно достичь более высокого уровня помощи.

Фото: Центральное командование США/AP

Фото: Центральное командование США/AP

Фото: Центральное командование США/AP

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