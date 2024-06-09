Южная Корея возобновит антисеверные передачи в отместку за мусорные шары
Фото: freepik
Власти Южной Кореи заявили, что возобновят антисеверокорейскую пропагандистскую трансляцию по громкоговорителям в приграничных районах в ответ на продолжающиеся кампании Северной Кореи по сбрасыванию мусора на юг с помощью воздушных шаров, сообщает Zakon.kz.
После совещания по национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи заявили, что громкоговорители будут установлены и начнут вещание в приграничных районах в воскресенье, 9 июня. Этот шаг наверняка разозлит Северную Корею и потенциально побудит ее предпринять ответные шаги.
Северная Корея на выходных снова отправила сотни воздушных шаров с мусором в Южную Корею в рамках своей третьей такой кампании с конца мая, заявили военные Юга, всего через несколько дней после того, как южнокорейские активисты запустили свои собственные воздушные шары, чтобы разбрасывать пропагандистские листовки на Севере.
КНДР 1 июня запустила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript