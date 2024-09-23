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Южная Корея угрожает военным ответом на северокорейские "мусорные шары"

Северная и Южная корея, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 03:30 Фото: pixabay
По данным Сеула, с мая Пхеньян запустил через границу 5500 воздушных шаров. 23 сентября объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Сеул может отправить соседу военный ответ, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Чжун заявил, что провокации Северной Кореи в серой зоне продолжаются и вызывают беспокойство у общественности.

"Это позорный и мелочный акт международного масштаба, который создает дискомфорт и беспокойство среди нашего народа и является низменным актом, направленным на разжигание конфликта", – сообщил он.

Ли добавил, что, хотя до сих пор не было "никаких проблем", которые требовали бы военного ответа, Сеул рассмотрит возможность военного ответа, если в результате северокорейских воздушных шаров будут прямые жертвы.

"Если будет установлено, что продолжающиеся выбросы Северной Кореей мусорных шаров представляют серьезную угрозу безопасности наших граждан или перешли черту, военные примут жесткие меры", – продолжил он.

По словам Ли, Северная Корея запустила в общей сложности 5500 мусорных шаров в Южную Корею 22 раза с 28 мая по 23 сентября.

Взлеты и посадки в международном аэропорту Инчхон, главном аэропорту столицы Сеула, дважды приостанавливались ранним утром в понедельник из-за северокорейских воздушных шаров.

В мегаполисах также было зарегистрировано несколько пожаров, предположительно вызванных "тепловыми таймерами", прикрепленными к воздушным шарам.

Ранее стало известно, что Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбы на полигонах неподалеку от границ с КНДР.

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