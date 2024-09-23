Южная Корея угрожает военным ответом на северокорейские "мусорные шары"
По информации ABC News, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Чжун заявил, что провокации Северной Кореи в серой зоне продолжаются и вызывают беспокойство у общественности.
"Это позорный и мелочный акт международного масштаба, который создает дискомфорт и беспокойство среди нашего народа и является низменным актом, направленным на разжигание конфликта", – сообщил он.
Ли добавил, что, хотя до сих пор не было "никаких проблем", которые требовали бы военного ответа, Сеул рассмотрит возможность военного ответа, если в результате северокорейских воздушных шаров будут прямые жертвы.
"Если будет установлено, что продолжающиеся выбросы Северной Кореей мусорных шаров представляют серьезную угрозу безопасности наших граждан или перешли черту, военные примут жесткие меры", – продолжил он.
По словам Ли, Северная Корея запустила в общей сложности 5500 мусорных шаров в Южную Корею 22 раза с 28 мая по 23 сентября.
Взлеты и посадки в международном аэропорту Инчхон, главном аэропорту столицы Сеула, дважды приостанавливались ранним утром в понедельник из-за северокорейских воздушных шаров.
В мегаполисах также было зарегистрировано несколько пожаров, предположительно вызванных "тепловыми таймерами", прикрепленными к воздушным шарам.
Ранее стало известно, что Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбы на полигонах неподалеку от границ с КНДР.