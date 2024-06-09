Папа Франциск призвал оказать срочную гуманитарную помощь в секторе Газа

Папа Франциск в воскресенье, 9 июня, призвал срочно доставить гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа, а Израиль и ХАМАС – немедленно принять предложения о прекращении огня и освобождении заложников, сообщает Zakon.kz.

Во время своего воскресного благословения в полдень Франциск также поблагодарил Иорданию, которая на этой неделе примет международную конференцию по гуманитарной помощи палестинцам.

"Я призываю международное сообщество действовать срочно и всеми средствами, чтобы прийти на помощь жителям Газы, измученным войной. Гуманитарная помощь должна доходить до тех, кто в ней нуждается, и никто не может ей препятствовать", – сказал он.

Он напомнил, что в субботу исполнилось 10 лет со дня мирной молитвы, которую он провел в садах Ватикана, на которой присутствовали тогдашний президент Израиля Шимон Перес и палестинский лидер Махмуд Аббас.

"Эта встреча показала, что рукопожатие возможно и что для заключения мира нужна смелость – гораздо больше смелости, чем для ведения войны".

Папа поддержал предложения о прекращении огня и выразил надежду на то, что эти условия будут быстро приняты обеими сторонами, хотя он и признал, что переговоры "непросты".

8 июня пирс, построенный американскими военными, предназначенный для доставки крайне необходимой помощи в Газу на лодках, был вновь соединен с пляжем на осажденной территории после того, как его часть развалилась во время штормов и волнений на море.