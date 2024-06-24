Теракт в Дагестане: Следком назвал предварительное количество погибших

Сегодня, 24 июня 2024 года, Следственный комитет Российской Федерации назвал предварительное количество погибших при теракте в Дагестане, сообщает Zakon.kz.

Преступные действия злоумышленников, в результате которых погибли и пострадали сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, квалифицированы по признакам составов преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), ч. 4 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия"), пп. "а", "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ ("Хищение огнестрельного оружия").

"По версии следствия, 23 июня 2024 года участники организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания, расположенные в Махачкале и Дербенте. Кроме того, соучастниками были обстреляны сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале СК РФ.

Также сообщается, что в ходе пресечения преступных действий ликвидированы пять лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены.

На местах работают следователи регионального следственного управления СК России, следователи-криминалисты, а также эксперты СЭЦ. Кроме того, следствием устанавливаются иные лица, причастные к совершению противоправных действий.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву представить доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале.

"Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства". СК РФ

Ранее сообщалось, что неизвестные люди обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). Позже стало известно, что в результате вооруженной атаки на Махачкалу и Дербент были убиты более 15 полицейских, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ.

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