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Досрочные выборы и освобождение заложников: в Израиле продолжаются протесты

флаг Израиля , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 14:02 Фото: pixabay
Сотни протестующих утром, 7 июля 2024 года, начали блокировать развязки и автомагистрали в разных районах Израиля. Они требуют досрочных выборов и немедленного освобождения заложников из сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

Демонстрации, которые приурочены к национальному дню протестов, проходят по всей стране, пишет ТАСС. Дату выбрали неслучайно. Именно 7 июля исполняется ровно девять месяцев с начала конфликта между сектором Газа на Израилем.

Акции протеста, по информации портала Ynet, проходят в 30 локациях, включая девять крупных транспортных развязок.

Сотни протестующих собрались у домов 18 израильских министров и парламентариев, в том числе глав Минобороны Йоава Галанта и МИД Исраэля Каца. Они требовали скорейших действий для освобождения заложников. Также митинг состоялся возле дома главы израильской конфедерации профсоюзов "Гистадрут". Граждане призывали его объявить всеобщую забастовку, чтобы как можно скорее провести выборы.

Вечером 7 июля, по сообщению газеты The Times of Israel, запланированы массовые акции в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Митинги в поддержку заложников проводят в Израиле регулярно с октября 2023 года. Самые массовые из них проходят каждую субботу в Тель-Авиве, демонстрации меньшего масштаба организуют в других городах страны, включая Иерусалим, Хайфу и Кейсарию.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях. ЦАХАЛ вытеснила боевиков с территории Израиля, ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду.

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