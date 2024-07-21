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Нефть дорожает на фоне новости о выходе Байдена из президентской гонки

Нефть дорожает на фоне новости о Байдене, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 03:27 Фото: pixabay
"Черное золото" подорожало на 0,3-0,4% после выхода Байдена из президентской гонки: Brent торгуется за $82,8 за баррель, WTI – $78,9, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, при этом цена на золото незначительно растет и находится у отметки в $2405 за тройскую унцию.

Ранее сообщалось, что 21 июля Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США.

Байден также 21 июля поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах от демократов.

Трамп уже отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки.

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Байден Джо США Нефть 2024 год Торги
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