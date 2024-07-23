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Врачи без границ: Больница Насер в Газе переполнена и нуждается в крови

Врачи без границ: Больница Насер в Газе переполнена и нуждается в крови, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 15:23 Фото: UN Photo/Shareef Sarhan
Больница Насер в секторе Газа на грани переполнения и сталкивается с критической нехваткой запасов крови, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет организация "Врачи без границ" в соцсети X.

Больница переполнена пациентами, поступившими после атаки Армии обороны Израиля на объекты палестинского движения ХАМАС в районе Хан-Юниса.

Министерство здравоохранения сектора Газа ранее сообщило, что больница Насер приняла 70 погибших и свыше 200 раненых в результате обстрелов израильскими силами провинции Хан-Юнис.

Больница просит людей сдать кровь, поскольку ее запасы заканчиваются.

"Мы видим, как машины скорой приезжают каждые две минуты в отделение неотложной помощи. Среди раненых много детей, а также женщин и пожилых людей, и мы видели как минимум одного фельдшера".  Координатор MSF по чрезвычайным ситуациям в секторе Газа Паскаль Куассар

ЦАХАЛ ранее призвала местных жителей покинуть восточные районы Хан-Юниса в секторе Газа в связи с подготовкой к операции против палестинского движения ХАМАС. Позднее военнослужащие Израиля сообщили о начале "комбинированной" операции по уничтожению наземных и подземных объектов ХАМАС в данном районе.

30 июня появилась информация, что около 38 тыс. человек погибли в Газе с начала военного конфликта с Израилем.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

После этого Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.

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