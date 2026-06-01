Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта отказывается от фамилии отца

Старший сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, 24-летний Мэддокс Чиван Джоли-Питт, подал документы, чтобы официально отказаться от фамилии отца, сообщает Zakon.kz.

Ранее Мэддокс уже не использовал фамилию Питта в титрах фильма "Кутюр", где работал ассистентом режиссера. Там он был указан как Мэддокс Джоли, пишет People.

На такой же шаг две недели назад решилась его младшая сестра. 21-летняя Захара Джоли-Питт окончила бакалавриат по психологии. На церемонии вручения дипломов ее представили как Захару Джоли.

Джоли и Питт расстались в 2016 году, а бракоразводный процесс закончился лишь спустя восемь лет. В 2022 году актриса подала против своего бывшего мужа иск о домашнем насилии. В нем говорится, что Питт в сентябре 2016 года "физически и словесно напал" на Джоли и их детей, когда они находились на борту частного самолета.

Ходатайство Мэддокса о смене имени суд пока не удовлетворил. Тем не менее семья рассчитывает на положительное решение, которое будет вынесено в ближайшее время.

