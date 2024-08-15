150 тысяч тонн мусора не дает вывезти Израиль из сектора Газа

Израиль не позволяет властям Газы вывезти скопившиеся во время обострения палестино-израильского конфликта 150 тыс. тонн мусора, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Tasnim, представители муниципалитета отмечают, что "проблема с мусором сильно влияет на здоровье жителей города и провоцирует распространение различных заболеваний".

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях. ЦАХАЛ вытеснила боевиков с территории Израиля, ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду.