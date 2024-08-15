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150 тысяч тонн мусора не дает вывезти Израиль из сектора Газа

тонны мусора не дает Израиль вывезти из сектора Газа, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 08:19 Фото: pixabay
Израиль не позволяет властям Газы вывезти скопившиеся во время обострения палестино-израильского конфликта 150 тыс. тонн мусора, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Tasnim, представители муниципалитета отмечают, что "проблема с мусором сильно влияет на здоровье жителей города и провоцирует распространение различных заболеваний".

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях. ЦАХАЛ вытеснила боевиков с территории Израиля, ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду.

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