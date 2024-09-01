Смерть президента Ирана: названа основная причина крушения вертолета

Основной причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали "сложные климатические и атмосферные условия местности", включая внезапно возникший густой туман, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Генштабе Вооруженных сил республики, сообщает агентство Mehr.

Специалисты провели анализ документов, касающихся выполненных миссий, технического обслуживания и ремонта вертолета с момента его приобретения до момента аварии. Также было проверено электронное оборудование, при этом сбоев обнаружено не было. Эксперты исключили отклонение от маршрута и внешнюю атаку, а также не зафиксировали сигналов о чрезвычайной ситуации во время полета. Они заключили, что у вертолета не было технических неисправностей.

"Причиной крушения вертолета стали сложные климатические и атмосферные условия местности в весенний сезон. Внезапное появление густого тумана и ухудшение видимости привели к столкновению вертолета с горой", — говорится в заявлении.

19 мая 2024 года вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси совершил "жесткую посадку". Борт Ми-171 возвращался из города Парсабад, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

В связи с крушением вертолета были развернуты масштабные поиски. На утро 20 мая борт удалось найти в регионе Тавиля, но никто из пассажиров, в том числе президент Ибрахим Раиси и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, не выжил.