Суд США перенес дату вынесения приговора Хантеру Байдену

Суд перенес дату вынесения приговора сыну президента США Хантеру Байдену по делу о предоставлении ложных сведений при покупке оружия и незаконном владении им, сообщает Zakon.kz.

По информации телекомпании ABC, новая дата оглашения приговора назначена на 12 декабря, ранее планировалось огласить приговор 4 декабря.

Отметим, что Хантеру Байдену может грозить до 25 лет лишения свободы.

11 июня жюри присяжных признало его виновным по всем трем пунктам обвинения, которое выдвинул американский Минюст. Два правонарушения были связаны с тем, что в 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra Байден в письменной форме солгал, сообщив, что не принимает наркотики. Третье связано с нарушением закона, который запрещает наркозависимым владеть огнестрельным оружием.

В начале декабря 2023 года Хантеру Байдену также предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. Прокуратура полагает, что сын президента потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни. По этому делу ему может грозить до 17 лет лишения свободы.