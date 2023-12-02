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КНДР заявила, что любое воздействие на их спутник будет равносильно объявлению войны

искусственный спутник Земли Фото: freepik
Северная Корея предупредила, что любое потенциальное вмешательство или нападение на ее "космические активы" со стороны США будет считаться объявлением войны, сообщает Zakon.kz.
"Прискорбную враждебность Космических сил США по отношению к разведывательному спутнику КНДР нельзя игнорировать, поскольку это всего лишь вызов суверенитету КНДР, а точнее, объявление ей войны", - говорится в заявлении министерства обороны страны.

В сообщении утверждается, что предупреждение Пхеньяна последовало за предполагаемым комментарием представителя космического командования США, который намекнул на военную атаку на разведывательный спутник КНДР.

Предупреждение прозвучало менее чем через две недели после того, как Пхеньян заявил, что запустил свой первый спутник-шпион в космос. По прогнозам аналитиков, этот шаг может позволить стране более точно нацеливаться на силы противника, если космический корабль заработает.

Ни Южная Корея, ни США, ни Япония, которые испытывают растущую военную напряженность с Северной Кореей, не смогли подтвердить, что "Маллигён-1" вышел на орбиту.

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Запущенный неделей ранее военными КНДР спутник-шпион сделал первые фото, на которых засняты военные базы США в Калифорнии и Японии.

Всего через несколько дней после запуска Северной Кореи Юг отправил на орбиту свой первый спутник-шпион с помощью космической компании SpaceX.

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