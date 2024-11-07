Джо Байден пообещал мирно передать власть Дональду Трампу и похвалил Камалу Харрис
Действующий президент назвал американскую избирательную систему честной и прозрачной.
Байден также похвалил Камалу Харрис за ее "историческую кампанию" и поздравил ее с победой, даже если она не преуспела. Президент пообещал работать над "плавным переходом" и сказал, что уже поручил своей команде обеспечить это.
"Я заверил Трампа, что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей власти", – сообщил Байден в обращении к нации в Белом доме.
Ранее сообщалось, что Дональда Трампа официально признали победителем выборов президента США 2024 года. Он набрал требуемое число голосов выборщиков и преодолел необходимый для победы порог в 270. Позже президент Казахстана направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах и признала поражение.