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На должность главы МВД Трамп планирует назначить миллиардера Дуга Бергама

политик, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 01:50 Фото: Instagram/dougburgum
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что назначит миллиардера Дуга Бергама на пост главы нового национального совета США по энергетике, а также на позицию министра внутренних дел США, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Politico, новый национальный совет по энергетике будет контролировать по госучреждениям работу по увеличению добычи всех источников энергии, в особенности традиционных.

"Я рад объявить, что Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты, присоединится к моей администрации в качестве министра внутренних дел и председателя недавно сформированного и очень важного Национального энергетического совета", – заявил Трамп.

11 ноября Трамп объявил о новом участнике своей будущей администрации. Он пообещал назначить главой пограничной и иммиграционной службы Тома Хомана.

Помимо этого, он назвал имя нового главы аппарата Белого дома. Эту должность займет советница Трампа Сьюзи Уайлс.

15 ноября Трамп назначил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США.

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