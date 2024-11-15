На должность главы МВД Трамп планирует назначить миллиардера Дуга Бергама

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что назначит миллиардера Дуга Бергама на пост главы нового национального совета США по энергетике, а также на позицию министра внутренних дел США, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Politico, новый национальный совет по энергетике будет контролировать по госучреждениям работу по увеличению добычи всех источников энергии, в особенности традиционных.

"Я рад объявить, что Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты, присоединится к моей администрации в качестве министра внутренних дел и председателя недавно сформированного и очень важного Национального энергетического совета", – заявил Трамп.

11 ноября Трамп объявил о новом участнике своей будущей администрации. Он пообещал назначить главой пограничной и иммиграционной службы Тома Хомана.

Помимо этого, он назвал имя нового главы аппарата Белого дома. Эту должность займет советница Трампа Сьюзи Уайлс.

15 ноября Трамп назначил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США.