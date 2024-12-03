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Стал известен первый зарубежный город, который посетит Трамп в новом статусе

Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 04:33 Фото: pixabay
3 декабря Дональд Трамп анонсировал свой первый зарубежный визит в статусе избранного президента США, сообщает Zakon.kz.

Его первая зарубежная поездка после победы на ноябрьских президентских выборах состоится 7 декабря. В этот день он приедет в Париж, где посетит церемонию открытия собора Нотр-Дам после реконструкции.

"Для меня большая честь сообщить, что в субботу я отправлюсь во Францию, в Париж, чтобы присутствовать на открытии великолепного исторического собора Парижской богоматери. Это будет особенный день для всех!" – написал Трамп в своей персональной соцсети.
Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 04:33

Фото: truthsocial

Первыми восстановленный Собор Парижской Богоматери, над реставрацией которого работали пять лет, оценила первая пара Франции – Эммануэль и Бриджит Макрон. Чуть позже стали известны мировые лидеры, отклонившие предложение на церемонию открытия собора.

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