Китай запретил блогерам публиковать информацию о Вооруженных силах страны

В Китае приняли новые правила, ужесточающие публикацию информации о своих Вооруженных силах в интернете. Этот шаг может скрыть мониторинг крупнейших Вооруженных сил мира, сообщает Zakon.kz.

Эти правила вступают в силу 1 марта. Они появились на фоне информации, что Китай быстро наращивает и модернизирует свою Народно-освободительную армию (НОАК), чтобы соответствовать военной мощи Соединенных Штатов.

Введенные ограничения могут оказать большое влияние на китайских военных блогеров и комментаторов, которые спешат делиться изображениями или информацией о новых системах вооружения, кадровых назначениях и передвижениях войск. Они запрещают "создание, копирование, публикацию и распространение" военных секретов, национальных оборонных технологий, промышленных секретов или другой закрытой информации.

Запрещенный список охватывает все: от разработки и испытания систем вооружения до военных учений и развертывания, а также организационные структуры, задачи и боевые возможности воинских частей, которые официально не разглашаются.

Пока неясно, как новые правила повлияют на освещение в иностранных СМИ деятельности китайских военных.

Ранее на китайском телевидении показали кадры, сделанные внутри "Подземной Великой Китайской стены".