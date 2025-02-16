10 млн долларов на мужское обрезание и другие сомнительные расходы США выявил Илон Маск
Фото: freepik
В Департаменте государственной эффективности под руководством Илона Маска опубликовали список расходов, запланированных при Джо Байдене, сообщает Zakon.kz.
Так, например, предыдущей администрацией страны планировались следующие расходы:
- 19 млн долларов на "разговор о биоразнообразии" в Непале;
- 14 млн долларов на улучшение государственных закупок в Сербии;
- 22 млн долларов на "инклюзивный и представительный политический процесс" в Молдавии;
- 21 млн долларов планировалось потратить на явку избирателей в Индии;
- 14 млн долларов на "социальное единство" в Мали;
- 10 млн долларов на мужское обрезание в Мозамбике;
- 2,3 млн долларов на укрепление независимых голосов в Камбодже;
- 1,5 млн долларов на "доверие со стороны избирателей" в Либерии.
Там привели данные и о других планах администрации Байдена.
US taxpayer dollars were going to be spent on the following items, all which have been cancelled:— Department of Government Efficiency (@DOGE) February 15, 2025
- $10M for "Mozambique voluntary medical male circumcision"
- $9.7M for UC Berkeley to develop "a cohort of Cambodian youth with enterprise driven skills"
- $2.3M for "strengthening…
"Каждый из этих пунктов был отменен", – говорится в сообщении.
А 14 штатов США подали федеральный иск против предпринимателя Илона Маска. Там считают, что миллиардер превышает свои полномочия.
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