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Мир

10 млн долларов на сомнительные расходы США выявил департамент Илона Маска

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 20:55 Фото: freepik
В Департаменте государственной эффективности под руководством Илона Маска опубликовали список расходов, запланированных при Джо Байдене, сообщает Zakon.kz.

Так, например, предыдущей администрацией страны планировались следующие расходы:

  • 19 млн долларов на "разговор о биоразнообразии" в Непале;
  • 14 млн долларов на улучшение государственных закупок в Сербии;
  • 22 млн долларов на "инклюзивный и представительный политический процесс" в Молдавии;
  • 21 млн долларов планировалось потратить на явку избирателей в Индии;
  • 14 млн долларов на "социальное единство" в Мали;
  • 10 млн долларов на мужское обрезание в Мозамбике;
  • 2,3 млн долларов на укрепление независимых голосов в Камбодже;
  • 1,5 млн долларов на "доверие со стороны избирателей" в Либерии.

Там привели данные и о других планах администрации Байдена.

"Каждый из этих пунктов был отменен", – говорится в сообщении.

А 14 штатов США подали федеральный иск против предпринимателя Илона Маска. Там считают, что миллиардер превышает свои полномочия.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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