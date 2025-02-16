10 млн долларов на сомнительные расходы США выявил департамент Илона Маска

В Департаменте государственной эффективности под руководством Илона Маска опубликовали список расходов, запланированных при Джо Байдене, сообщает Zakon.kz.

Так, например, предыдущей администрацией страны планировались следующие расходы:

19 млн долларов на "разговор о биоразнообразии" в Непале;

14 млн долларов на улучшение государственных закупок в Сербии;

22 млн долларов на "инклюзивный и представительный политический процесс" в Молдавии;

21 млн долларов планировалось потратить на явку избирателей в Индии;

14 млн долларов на "социальное единство" в Мали;

10 млн долларов на мужское обрезание в Мозамбике;

2,3 млн долларов на укрепление независимых голосов в Камбодже;

1,5 млн долларов на "доверие со стороны избирателей" в Либерии.

Там привели данные и о других планах администрации Байдена.

US taxpayer dollars were going to be spent on the following items, all which have been cancelled:

- $10M for "Mozambique voluntary medical male circumcision"

- $9.7M for UC Berkeley to develop "a cohort of Cambodian youth with enterprise driven skills"

- $2.3M for "strengthening… — Department of Government Efficiency (@DOGE) February 15, 2025

"Каждый из этих пунктов был отменен", – говорится в сообщении.

А 14 штатов США подали федеральный иск против предпринимателя Илона Маска. Там считают, что миллиардер превышает свои полномочия.