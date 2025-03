Илон Маск жестко высказался о саммите лидеров ЕС в Лондоне

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter)

Международный саммит по безопасности, где будет обсуждаться Украина, проходит в Лондоне вечером 2 марта. Кроме украинского лидера Владимира Зеленского, премьер Великобритании Кир Стармер пригласил на него президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Польши Дональда Туска, генсека НАТО Марка Рютте, шведского, норвежского и чешского премьер-министров Ульфа Кристерссона, Йонаса Гара Стёре, Петра Фиалу, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу МИД Турции Хакана Фидана. По словам источника в британском кабмине, участники саммита хотят вернуть инициативу по прекращению огня на Украине "в нужное русло".

The EU leaders and Zelensky having fancy dinners while men die in trenches.



How many parents will never see their son again?



How many children will never see their father? https://t.co/OMt5TIc6T3