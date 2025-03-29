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Мир

В Мьянме опасаются за сохранность буддистких храмов после землетрясения

Храмы, природа, горы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 06:30 Фото: pixabay
28 марта в Мьямне произошло сильное землетрясение. Расположенные недалеко от крупной линии разлома Сагайн в центре Мьянмы, 2200 буддийских памятников XI века уже давно подвержены сейсмическим явлениям, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, последнее землетрясение в 2016 году нанесло значительный ущерб ключевым памятникам и пока неясно, что стало с ними после пятничного землетрясения.

Ступы и храмы были построены на берегах реки Иравади первым объединенным бирманским королевством и одной из величайших буддийских цивилизаций мира.

Всего в стране возведено более 10 тыс. религиозных святынь, многие из которых украшены сложными деталями, пережившими землетрясения и необдуманные реставрации, проведенные военной хунтой в 1990-х годах. Объявленный объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 2019 году, город Баган пострадал от политических потрясений и насилия.

Теперь это место имеет огромное значение для местных жителей: в 2023 году его посетили более 400 тыс. человек.

На этом месте также находится музей, где хранится надпись Myazedi, столб, датируемый 1113 годом, называемый бирманским Розеттским камнем. На нем изображены надписи на четырех древних языках, включая самый ранний известный пример бирманского.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал журналистам, что Соединенные Штаты окажут помощь Мьянме после того, как страна пострадала от мощного землетрясения. В настоящий момент число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 144, более 700 пострадали.

Толчки ощущались в Китае, Вьетнаме, но самые сильные разрушения зафиксированы именно в Мьянме и Таиланде. О том, как жители Бангкока пережили стихию, Zakon.kz рассказала казахстанка.

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Аксинья Титова
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