Стали известны новые подробности об отношениях Брэда Питта с фитнес-тренером

Американский актер Брэд Питт оплачивал перелеты в Австралию и подарки для отношений с фитнес-тренером Инес де Рамон, сообщает Zakon.kz.

Об этом Dailу Mail рассказал инсайдер.





"Он изо всех сил старается сохранить любовь. Он делает все возможное, чтобы Инес была счастлива. Для этого он оплачивает ей перелеты в Новую Зеландию и осыпает ее подарками", – сообщил источник.

В ноябре 2022 года впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера "Вавилон". Новая возлюбленная Питта – диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли.

В феврале 2024 года стало известно, что Брэд Питт и его возлюбленная начали жить вместе.

В январе 2025 года сообщалось, что Брэд Питт отказался жениться на Инес де Рамон.