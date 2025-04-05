В США по ошибке потребовали у украинских беженцев покинуть страну

Администрация президента США Дональда Трампа по ошибке разослала гражданам Украины, приехавшим в страну после начала конфликта, письма с требованием немедленно покинуть Соединенные Штаты, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The Washington Post, с инцидентом быстро разобрались и принесли свои извинения.

"Пришло время покинуть Соединенные Штаты. Федеральное правительство вас найдет", – приводит издание выдержку из письма.

Газета пишет, что украинцам, прибывшим в США по гуманитарным основаниям, сообщили, что их правовой статус истекает через семь дней и им необходимо немедленно выехать из страны. Сколько человек получили такие письма не уточняется.

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин подтвердила, что рассылка была осуществлена по ошибке. Она добавила, что программа гуманитарного пароля для граждан Украины продолжает действовать.

Ранее несколько городов США подали иск на администрацию Трампа из-за миграционной политики. В феврале 2025 года американские власти заявили, что высылать нелегалов будут каждый день.