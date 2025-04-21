Белый дом опроверг информацию о замене министра обороны

Белый дом опроверг ранее опубликованную новость о том, что Вашингтон ищет замену министру обороны после скандала в мессенджере Signal, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала "фейковой новостью" сообщения о том, что администрация Дональда Трампа якобы начала поиск замены министра обороны Пита Хегсета. В заявлении, опубликованном в соцсети X, Ливитт подчеркнула, что публикация основана "на словах одного анонимного источника, который явно не представляет, о чем говорит".

"Как сказал президент сегодня утром, он решительно поддерживает министра обороны", — добавила она.

Ранее NPR сообщило, что Белый дом рассматривает возможную отставку Хегсета, сославшись на анонимного американского чиновника. Поводом могли стать сообщения о втором скандале в мессенджере Signal. По данным CNN, Хегсет якобы поделился в закрытом чате — с участием жены, адвоката и брата — деталями планируемой военной операции против хуситов в Йемене.

Как сообщила Кейтлан Коллинз из CNN, в воскресенье вечером Хегсет обсудил публикации напрямую с Трампом по телефону.

В понедельник, в своем первом публичном выступлении после скандала, Хегсет обрушился с критикой на журналистов и авторов утечек, назвав публикации "криминальными статьями". Вскоре после этого Дональд Трамп выступил с заявлением в его защиту, обвинив в происходящем "недовольных сотрудников".

Минувшей ночью президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе.

