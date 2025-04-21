#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
521.53
601.01
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
521.53
601.01
6.43
Мир

Белый дом опроверг информацию о замене министра обороны

Пит Хегсет, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 01:48 Фото: X/SecDef
Белый дом опроверг ранее опубликованную новость о том, что Вашингтон ищет замену министру обороны после скандала в мессенджере Signal, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала "фейковой новостью" сообщения о том, что администрация Дональда Трампа якобы начала поиск замены министра обороны Пита Хегсета. В заявлении, опубликованном в соцсети X, Ливитт подчеркнула, что публикация основана "на словах одного анонимного источника, который явно не представляет, о чем говорит".

"Как сказал президент сегодня утром, он решительно поддерживает министра обороны", — добавила она.

Ранее NPR сообщило, что Белый дом рассматривает возможную отставку Хегсета, сославшись на анонимного американского чиновника. Поводом могли стать сообщения о втором скандале в мессенджере Signal. По данным CNN, Хегсет якобы поделился в закрытом чате — с участием жены, адвоката и брата — деталями планируемой военной операции против хуситов в Йемене.

Как сообщила Кейтлан Коллинз из CNN, в воскресенье вечером Хегсет обсудил публикации напрямую с Трампом по телефону. 

В понедельник, в своем первом публичном выступлении после скандала, Хегсет обрушился с критикой на журналистов и авторов утечек, назвав публикации "криминальными статьями". Вскоре после этого Дональд Трамп выступил с заявлением в его защиту, обвинив в происходящем "недовольных сотрудников".

Минувшей ночью президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Разъяренный лев загрыз девушку-подростка в африканской стране на глазах у друга
Мир
02:59, 22 апреля 2025
Разъяренный лев загрыз девушку-подростка в африканской стране на глазах у друга
Китай предостерег страны от торговых уступок США в ущерб Пекину
Мир
01:10, 22 апреля 2025
Китай предостерег страны от торговых уступок США в ущерб Пекину
Пассажирский самолет загорелся перед вылетом в США
Мир
00:27, 22 апреля 2025
Пассажирский самолет загорелся перед вылетом в США
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: