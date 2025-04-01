17-летний Адам Кадыров стал куратором МВД Чечни

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова и начальник отдела обеспечения его безопасности Адам Кадыров назначен куратором регионального Министерства внутренних дел (МВД), сообщает Zakon.kz.

О назначении Кадырова куратором было объявлено на совещании еще 31 марта 2025 года. Уточняется, что назначение было произведено по указу Кадырова-старшего. В ходе заседания Адам Кадыров также объявил о перестановках в ведомстве и наградил нескольких офицеров.

Как сказано в публикации ТАСС, ранее 17-летний Адам Кадыров был назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина и батальона имени шейха Мансура.

Согласно чеченским обычаям, в возрасте 15 лет молодые люди вступают в совершеннолетие и становятся ответственными представителями своего рода.

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Стоит отметить, что в мае 2024 года старший сын Рамзана Кадырова – Ахмат стал президентом футбольного клуба "Ахмат". А уже в июне того же года племянник главы Чечни Адам Черхигов получил должность министра транспорта, связи и цифрового развития.

По различным данным, у 48-летнего Кадырова больше 10 детей.