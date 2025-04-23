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Мир

Скандал в Ватикане: осужденный кардинал претендует на папство

конклав, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 00:45 Фото: скриншот из фильма "Конклав"
Кардинал Джованни Анджело Беччиу, осужденный Ватиканом за финансовые преступления, утверждает, что может принять участие в предстоящем конклаве, несмотря на то, что его включили в список "невыборщиков". Он заявляет, что не получал официального запроса об исключении, сообщает Zakon.kz.

Джованни Анджело Беччиу, бывший один из самых влиятельных людей в Ватикане, в 2020 году лишился всех прав и привилегий кардинала по приказу Папы Франциска, после того как оказался вовлечен в финансовый скандал, пишет CNN.

До этого Беччиу занимал пост заместителя в Государственном секретариате Святого Престола — фактически, начальника аппарата Папы. Эта должность предоставляла ему привилегии личных встреч с понтификом и значительный авторитет в Ватикане. Позднее его перевели на пост главы отдела по созданию святых.

В 2023 году Беччиу был признан виновным в хищении и мошенничестве, получив приговор в виде пяти с половиной лет тюрьмы. Он стал первым кардиналом, осужденным уголовным судом Ватикана.

Однако Беччиу, всегда утверждавший свою невиновность, подал апелляцию, которая все еще рассматривается. Пока процесс продолжается, ему разрешено жить в апартаментах Ватикана.

Хотя пресс-служба Святого Престола внесла его в список "невыборщиков", Беччиу заявил, что не получал официального запроса об исключении из конклава и не подписывал отказ от участия в нем.

Решение о его участии, вероятно, примут декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре и кардинал Пьетро Паролин, курирующий ход работы конклава в Сикстинской капелле.

Расследование против Беччиу было связано с неудачными инвестициями Ватикана в лондонскую недвижимость, из-за которых церковь потеряла десятки миллионов долларов. При Папе Франциске был изменен закон, чтобы кардинала могли судить в Ватикане.

Хотя Беччиу лишился своих привилегий, технически он не исключен из Коллегии кардиналов и может участвовать в предконклавных обсуждениях.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 00:45
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На данный момент в конклаве могут участвовать 135 кардиналов. Несмотря на то, что судьба церкви еще не определена, зарубежные СМИ называют пять фаворитов, у каждого из которых есть шанс возглавить ее. Подробнее – в статье Zakon.kz.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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