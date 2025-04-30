Скандальный кардинал отказался принимать участие в выборах нового Папы Римского

Кардинал Джованни Анджело Беччиу, осужденный за финансовые преступления, заявил, что не будет участвовать в конклаве по выборам нового Папы, подчинившись воле Франциска, несмотря на продолжающуюся апелляцию и уверенность в своей невиновности, сообщает Zakon.kz.

Кардинал Джованни Анджело Беччиу, ранее входивший в число самых влиятельных фигур Ватикана, заявил, что не будет участвовать в выборах нового Папы, пишет CNN.

В 2020 году Папа Франциск лишил его прав и привилегий кардинала из-за финансового скандала. После смерти понтифика Беччиу пытался оспорить это решение, но во вторник, 29 апреля, опубликовал заявление:

"Я решил подчиниться воле Папы Франциска, оставаясь при этом убежденным в своей невиновности".

Неделей ранее он уверял, что ему не запрещали участвовать в конклаве официально.

Ранее Беччиу занимал пост "sostituto" – заместителя главы Государственного секретариата, фактически исполнявшего роль папского начальника штаба. Позже он возглавил отдел по канонизации святых.

В 2023 году суд Ватикана приговорил его к 5,5 годам тюрьмы за хищение и мошенничество. Он стал первым кардиналом, осужденным в уголовном суде Ватикана. Апелляция по делу все еще рассматривается. Пока она не завершена, Беччиу продолжает жить в апартаментах Ватикана.

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