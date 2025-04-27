Новое землетрясение произошло в Турции

Новое землетрясение зафиксировано 27 апреля на востоке Турции, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков составила 4,9. Эпицентр находился в 44 километрах к юго-западу от провинции Элязыг, население которой превышает 298 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

На данный момент сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

23 апреля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула. За ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Известно, что Турция часто страдает от землетрясений, так как расположена на стыке тектонических плит.

Позднее турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что землетрясение 23 апреля является предвестником более масштабного сейсмического события, магнитуда которого может достигнуть 7-7,2.