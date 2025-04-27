#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
515.03
584.82
6.24
Мир

Новое землетрясение произошло в Турции

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 00:38 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Новое землетрясение зафиксировано 27 апреля на востоке Турции, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков составила 4,9. Эпицентр находился в 44 километрах к юго-западу от провинции Элязыг, население которой превышает 298 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

На данный момент сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

23 апреля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула. За ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Известно, что Турция часто страдает от землетрясений, так как расположена на стыке тектонических плит.

Позднее турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что землетрясение 23 апреля является предвестником более масштабного сейсмического события, магнитуда которого может достигнуть 7-7,2.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Мелания Трамп в образе "сицилийской вдовы" обратилась к общественности
Мир
00:05, 28 апреля 2025
Мелания Трамп в образе "сицилийской вдовы" обратилась к общественности
В Каспийском море произошло землетрясение
Мир
22:46, 27 апреля 2025
В Каспийском море произошло землетрясение
ОАЭ могут ужесточить условия безвизового режима для граждан Узбекистана
Мир
20:00, 27 апреля 2025
ОАЭ могут ужесточить условия безвизового режима для граждан Узбекистана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: